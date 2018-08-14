Сгорела вся одежда: в Киеве проводника поезда ударило током [ Редактировать ]
В Киеве на одной из станций проводник получил разряд в 36 тысяч вольт. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По неизвестным обстоятельствам, проводник поезда залез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы.
Но родился он "в рубашке", выжил. Его госпитализировали. Детали выясняются.
Как так происходит, что даже проводники получают разряд 36 тис. вольт? ЧП на одной из станций в Киеве По неизвестным обстоятельствами, проводник поезда полез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы. Но родился он "в рубашке", вижил. Его госпитализировали. Детали столько непонятного инцидента выясняются. Будьте предельно внимательны и осторожны пересекая ж/д пути. Всегда смотрите, что рядом и кто рядом! Цените жизнь! Подключайтесь к нашему Инстаграм instagram.com/dtp.kiev.ua Ваши фото/видео через 5 минут в эфире! #дтп #Киев #дтпКиев #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #ж/д #чп
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Ранее молодой парень погиб от удара током на крыше поезда во Львовской области.
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