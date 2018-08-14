В Киеве на одной из станций проводник получил разряд в 36 тысяч вольт. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



По неизвестным обстоятельствам, проводник поезда залез на вагон, зацепился за высоковольтный провод и получил разряд. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы.

Но родился он "в рубашке", выжил. Его госпитализировали. Детали выясняются.

Ранее молодой парень погиб от удара током на крыше поезда во Львовской области.