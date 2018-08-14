В метро Киева женщина потеряла сознание и упала на эскалаторе [ Редактировать ]
Во вторник, 14 августа, в киевском метро на станции "Вокзальная" женщина упала на эскалаторе и потеряла сознание. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"ЧП в киевском метрополитене на станции Вокзальная. На эскалаторе упала женщина, пока без сознания", - говорится в сообщении.
Подъем пассажиров на эскалаторе был прекращен.
Напомним, что в Киеве перекроют центральные станции метро.
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