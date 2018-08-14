1 сентября в 2018 году приходится на субботу, поэтому многих родителей волновал вопрос, когда именно отправлять своих детей в школу. В Министерстве образования ответили, что решение о проведении праздника первого звонка принимает каждая школа отдельно. Об этом пишет УНИАН.

В Минобразования заявили, что праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник.

Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относятся к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября.

Поэтому родителям остается только узнать в своей школе, на когда именно назначена праздничная линейка ко Дню знаний и начало занятий.

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