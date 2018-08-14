Первый звонок 2018: когда дети пойдут в школу [ Редактировать ]
1 сентября в 2018 году приходится на субботу, поэтому многих родителей волновал вопрос, когда именно отправлять своих детей в школу. В Министерстве образования ответили, что решение о проведении праздника первого звонка принимает каждая школа отдельно. Об этом пишет УНИАН.
В Минобразования заявили, что праздник школы могут провести как 1 сентября в субботу, так и 3 сентября в понедельник.
Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относятся к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября.
Поэтому родителям остается только узнать в своей школе, на когда именно назначена праздничная линейка ко Дню знаний и начало занятий.
Читайте также, где собрать ребенка в школу.
по теме
Что купить ребенку в школу: список нужных вещей
Совсем скоро начинается новый учебный год. И как правило родители заранее думают - что купить в школу ребенку?
Десантник покорил трогательным исполнением гимна Сечевых стрельцов (видео)
В сети появилось видео, на котором украинский десантник поет гимн Сечевых стрельцов - "Ой у лузі червона калина"
При экс-министре обороны Гриценко Украина теряла стратегические заводы оборонпрома - експерт
В Украине отраслевая оборонная госпрограмма в течение 2017-2022 годов предусматривает выделение более чем 9 млрд грн
Успенский пост 2018: календарь питания на каждый день (инфографика)
Успенский пост в 2018 году длится всего две недели: с 14 по 28 августа
Субсидии: 50 тысяч украинцев лишились выплат
Министерство социальной политики запустило электронный реестр субсидиантов, который позволит выявить недобросовестных получателей субсидий