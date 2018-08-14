Смертельное ДТП под Запорожье: "Камаз" и маршрутка не поделили дорогу

Страшная авария в Запорожской области. Погибли 6 человек. Пятеро из них - дети. Еще 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все подробности у Сергея Бордюжи. ДТП произошло около 3-х дня в районе села Каменское. Это в 30 километрах от Запорожья