На Тернопільщині впав дельтаплан, пілот загинув [ Редактировать ]
На Тернопільщині впав дельтаплан. Пілот загинув. Cталося це біля селища Панівці Борщівського району.
Літальний апарат "Аерос-2" помітили місцеві жителі, коли той загорівся після падіння. Поміж уламків виявили обгоріле тіло пілота.
Чому впав дельтаплан і куди він летів, зараз встановлюють правоохоронці.
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