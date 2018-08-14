Відроджений на Хмельниччині давній самчиківський розпис відтепер на стінах київських будинків. Напередодні майстри завершили розписувати дитяче відділення онкоцентру. Як працювали художники та де ще можна побачити самчиківку, Катерина Сривкова розповість.

Раніше так розписували посуд, скрині, писанки та картини. Тепер самчиківка на стіні дитячого онкоцентру не лише прикрашатиме, а й даруватиме сили для одужання.

Так виглядає самчиківський розпис, відновлений і вдосконалений майстрами. Вирізняють самчиківку чіткі насичені кольори, а також особливості композиції та сюжету.

"Це відроджене мистецтво, яке потім було розвинене групою майстрів у Самчиках. Воно було відроджене не так давно, у 60-х роках минулого століття. І тому воно виглядає дуже авангардно і сучасно", - розповідає Ірина Тітова, координатор мистецької ініціативи UAMAZE.

"Не тільки пишемо квіти, а пишемо й птахів, пишемо людей, пишемо тварин, пишемо солярні знаки, тобто сонце, місяць, зорі", - каже Віктор Раковський, майстер самчиківського розпису.

Пан Віктор віддав художньому ремеслу понад 40 років. Він один з лише чотирьох майстрів, які працюють у техніці самчиківського розпису. Елементи орнаменту для дитячого відділення онкоцентру підбирав вдумливо, і кожен з них символічний. Писав акриловими фарбами, які не втрачають кольору понад 10 років.

"Дві писанки. На писанках зображені лінії, то лінії життя. А сонечко, ви знаєте, щастя, свято, радість - це жовтий колір. І хвилька - безконечне життя. Ми хочем діткам допомогти. Щоб вони трошки боролися за життя, щоб вони думали про те, що треба жити. Щоб вони завжди були радісні", - каже Віктор Раковський, майстер самчиківського розпису.

Саша провела в цій лікарні вже більше дев'яти років. Каже, народному орнаменту зраділа і тепер намагається його розгадати.

" В какой-то степени оно дает знать о нас. Вот, например, каждый вот этот рисуночек от какого-то человека. То есть, он дает о себе знать. Из-за того, что здесь такая стена, от нее хочется как-то подальше отступиться из-за того, что она какая-то тухлая. А вот этот рисуночек придает настроение. Он разноцветный, интересный, особенно для детей маленького возраста", - каже Саша, пацієнтка Київського міського онкологічного центру.

Ця стіна з автентичним народним орнаментом у Києві не єдина. Ще самчиківку можна побачити на Подолі на дитячому клубі "Соняшник".