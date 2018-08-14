Ситуация на Донбассе обостряется. Пальбы все больше, калибры все крупнее. Сегодня боевики открывали огонь уже 19 раз. Из запрещенных орудий били по нашим позициям в районе Мариуполя. Впрочем, неспокойно сейчас практически по всей линии фронта. Подробности знает наш военкор Ирина Баглай.

Сергей чистит свое оружие после вчерашнего боя. Начался он еще засветло, не успели пограничники закрыть пункт пропуска "Майорское". И вот снова посреди дня слышны выстрелы со стороны позиций боевиков.

Бойцы молниеносно занимают позиции. Пока наблюдают. Пытаются определить, откуда ведется огонь по ним.

"Там терикон стреляет. Кулемет Калашникова, судя по звуку, веєром по декількох позиціях", - говорит Дмитрий, военнослужащий ВСУ.

Вот с такой стрельбы поблизости от КПВВ "Майорское" боевики начинают бой.

"Зараз вони більше тут стріляють. Яка зброя? Пулемети, ПКМ в основному", - говорит Сергей, военнослужащий ВСУ.

Стреляют российские наемники с огневых точек на терриконе, где уже окраина Горловки.

"Достаточно прицельно стреляют и низко. В пост попадают рядом в бойницы", - говорит Ольга, военнослужащая ВСУ.

Под пулеметные очереди боевики делают несколько выстрелов из гранатометов.

"Був прильот з чогось більш тяжко СПГ", - говорит Дмитрий, военнослужащий ВСУ.

И вот когда уже слышны разрывы пуль о ящики и мешки наших укреплений, пехотинцы открывают ответный огонь.

"Стріляли досі прицільно. Зараз дали вогонь в ответку, може заспокояться".

Тишина продержалась недолго, полчаса и в нашу сторону снова летят пули.

Начавшийся засветло обстрел, вчера закончился уже ночью. Из минометов боевики расстреляли соседних три села.

"Отработали одни батарея точно. Было слышно, как два отработала двойка в одном направлении, потом вторая двойка во втором направлении и поменялись", - говорит Ольга, военнослужащая ВСУ.

"Лєнту я зарядив".

Вот и сегодня едва стихла стрельба, бойцы сразу заряжают магазины.

"Стараємся, да бо хто його знає, скільки бій буде йти".