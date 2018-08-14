Впрочем, не лесом единым. Другой популярный среди контрабандистов товар - янтарь - сегодня задержали в Запорожье. Столько солнечного камня в одной партии местные таможенники видели впервые. В мешках находилось несколько тонн самоцветов. Куда его везли - узнал Сергей Бордюжа.

"- Это чистый полностью. - Ось чистий. Маленька крихта. Бачите".

Такого улова у запорожских таможенников еще не было, янтарь - мешками.

"Середні гранули бурштину. Мішок. Повністю бурштин. Вага мішка десь 30 кілограм. В цьому мішку 30 кілограм бурштина", - говорит Александр Белинский, начальник таможенного поста "Запорожье - центральный" ГУ ГФС в Запорожской области.

Солнечный камень контрабандисты спрятали в мешках с топливными пелетами. Где-то вперемешку с гранулами. Где-то - нет. Операция прошла в рамках программы по борьбе с контрабандой. Таможенники говорят, фура показалась им подозрительной, вот и решили проверить. Загрузили ее в Запорожье. По словам водителя, о контрабанде даже не догадывался.

"Ну откуда я знал, откуда я знал. Вы что, ненормальные или что".

Таможенники сообщают, фура направлялась в Европу.

"Через Литву. Клайпеда. До Великобританії. Глазго", - говорит Юлия Рыбина, главный государственный инспектор таможенного поста "Запорожье – центральный" ГУ ГФС в Запорожской области.

Сказать, сколько именно янтаря пытались перевезти, пока трудно. Вскрывать мешки здесь только начали. Чтобы осмотреть весь груз, фуру пришлось разгрузить. Всего около 20 тонн.

"Спочатку треба всі перевірити. Там, день - два. Потім треба його, десь чистий, десь помішаний, потім треба його пересортувати. Відібрати. Зважити. Запакувати. Тому це достатньо довга процедура".

Как янтарь попал в Запорожье, и кто пытался переправить его в Шотландию - должно выяснить следствие.

"За переміщення з приховуванням від митного контролю товару - конфіскація і сто відсотків штрафу від вартості товарів. Скажемо так - ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000 - 1200 доларів США. Мішки порядка 30 кілограм", - говорит Алексей Мужев, начальник Запорожской таможни ГУ ГФС в Запорожской области.

На сегодня, это одна из самых крупных партий контрабанды, которую обнаружили в Запорожье. Когда все окончательно взвесят и подсчитают, дело обещают передать в суд.