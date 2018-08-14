В Запорожье задержали рекордное количество янтаря [ Редактировать ]
Впрочем, не лесом единым. Другой популярный среди контрабандистов товар - янтарь - сегодня задержали в Запорожье. Столько солнечного камня в одной партии местные таможенники видели впервые. В мешках находилось несколько тонн самоцветов. Куда его везли - узнал Сергей Бордюжа.
"- Это чистый полностью. - Ось чистий. Маленька крихта. Бачите".
Такого улова у запорожских таможенников еще не было, янтарь - мешками.
"Середні гранули бурштину. Мішок. Повністю бурштин. Вага мішка десь 30 кілограм. В цьому мішку 30 кілограм бурштина", - говорит Александр Белинский, начальник таможенного поста "Запорожье - центральный" ГУ ГФС в Запорожской области.
Солнечный камень контрабандисты спрятали в мешках с топливными пелетами. Где-то вперемешку с гранулами. Где-то - нет. Операция прошла в рамках программы по борьбе с контрабандой. Таможенники говорят, фура показалась им подозрительной, вот и решили проверить. Загрузили ее в Запорожье. По словам водителя, о контрабанде даже не догадывался.
"Ну откуда я знал, откуда я знал. Вы что, ненормальные или что".
Таможенники сообщают, фура направлялась в Европу.
"Через Литву. Клайпеда. До Великобританії. Глазго", - говорит Юлия Рыбина, главный государственный инспектор таможенного поста "Запорожье – центральный" ГУ ГФС в Запорожской области.
Сказать, сколько именно янтаря пытались перевезти, пока трудно. Вскрывать мешки здесь только начали. Чтобы осмотреть весь груз, фуру пришлось разгрузить. Всего около 20 тонн.
"Спочатку треба всі перевірити. Там, день - два. Потім треба його, десь чистий, десь помішаний, потім треба його пересортувати. Відібрати. Зважити. Запакувати. Тому це достатньо довга процедура".
Как янтарь попал в Запорожье, и кто пытался переправить его в Шотландию - должно выяснить следствие.
"За переміщення з приховуванням від митного контролю товару - конфіскація і сто відсотків штрафу від вартості товарів. Скажемо так - ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000 - 1200 доларів США. Мішки порядка 30 кілограм", - говорит Алексей Мужев, начальник Запорожской таможни ГУ ГФС в Запорожской области.
На сегодня, это одна из самых крупных партий контрабанды, которую обнаружили в Запорожье. Когда все окончательно взвесят и подсчитают, дело обещают передать в суд.
по теме
Житель Луцка обустроил в доме подпольный цех по обработке янтаря
Во время обыска правоохранители обнаружили станки для шлифовки камней, сырец различных фракций, и уже обработанный янтарь
Масштабное ДТП в Запорожье: суд вынес неожиданный приговор виновнику
В мае 2018 года в центре Запорожья мужчина протаранил на Lexus семь авто
Пьяный водитель разбил автобус с детьми и сбежал к матери пострадавшей
В понедельник, 13 августа, в селе Верхний Коропец Закарпатской области пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП
На пляже Запорожья устроили жестокий самосуд над вором (видео)
В Запорожье отдыхающие поймали пьяного вора и устроили ему самосуд на глазах у детей
Балкон рухнул вместе с женщиной
В четверг, 9 августа, в Запорожье, на улице Вишневского, женщина упала вместе с балконом