В Черкасской области берега реки усеяны мертвой рыбой [ Редактировать ]
Та же проблема и в Черкасской области. Берега реки Рось буквально усеяны мертвой рыбой. И дело тут не только в летней жаре. Экологической катастрофы можно было бы избежать, если бы не человеческий фактор. Какой, знают наши корреспонденты.
Мертвая рыба на берегу. Такое возле Корсуня наблюдается в середине августа каждый год. Александр Хоменко рассказывает, в конце прошлой недели Рось превратилась в настоящий могильник.
"Куча мертвої риби, любой і більшої, і меншої. Біла вся була річка", - говорит Александр Хоменко, житель Корсунь –Шевченковского.
А все из-за того, что в реке нет течения, плюс - цветут водоросли. Такого бы не было, считает активист Олег Собченко, если бы реку не сдерживал целый каскад ГЭС.
"Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню - зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни і заробити грошей. Замуленість теж впливає, тому що це органіка яка накопичилась десятиліттями вона теж розкладається і гниє", - говорит Олег Собченко, активист.
Две электростанции арендует частное предприятие, которое регулирует уровень воды. Но местные жители говорят, течение здесь наблюдают всего два-три часа в сутки.
Местные экологи уверяют, чтобы не утратить Рось навсегда, в ней должно быть хоть небольшое, но постоянное течение. Вот только арендатор ГЭС на уступки идти не хочет,сетуют чиновники.
"Намагалися зобов'язати, припинити скид води через турбіни, а робити скид води шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що я робити цього не буду", - говорит Василий Клименко, председатель Корсунь-Шевченковской райадминистрации.
Узнать позицию арендатора нам не удалось, на звонки он не отвечает. А вот в госуправлении водных ресурсов реки Рось, которое и должно контролировать работу электростанций, по телефону нам сообщили, вины арендатора не видят. Мало того, уверяют, они вообще ни за что не отвечают.
"Контрольних функцій у мене немає, спостерігача, який буде спостерігать за турбіною тоже немає і не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати", - говорит Петр Бабий, начальник басейнового Управления водных ресурсов реки Рось.
По факту гибели рыбы полиция начала уголовное производство. Чтобы выяснить, на самом ли деле ГЭС блокировала течение, следователи попытались получить журнал учета, но их не пустили даже на территорию предприятия.
по теме
Екологічна проблема: під Черкасами у річці загинула риба
А от жителі Корсунь-Шевченківського не те, що скупатися у місцевій річці, навіть підходити до неї бояться. Рось від минулого тижня щільно вкрита мертвою рибою, а вода в ній зелена і тхне. Екологи та місцеві чиновники кажуть, це не просто наслідки спеки, а більш глобальна проблема
У Черкасах через кишкову паличку закривають пляжі
Майже на всій довжині міської берегової лінії епідеміологи виявили надто високий вміст кишкової палички у воді - подекуди він перевищує норму в 4-5 разів
Активисты обратились к президенту Украины проверить причастность к коррупционным схемам главы ФФУ Андрея Павелко
Футбольное поле с денежным покрытием. Общественные активисты зарегистрировали петицию с требованием выяснить, действительно ли чиновники ФФУ причастны к коррупционным схемам при строительстве футбольных площадок. Также общественники просят снять с должности главу федерации - Андрея Павелко
МОЗ оприлюднив список забруднених зон відпочинку
164 українських пляжі небезпечні для здоров'я. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку з'явився на сайті МОЗ
Борис Джонсон пригостив журналістів чаєм
Чай замість вибачень. Екс-глава МЗС Британії Борис Джонсон відмовився вибачатися за свої слова про мусульманок у газеті The Telegraph. Натомість пригостив журналістів, що приїхали до його будинку в Оксфордиш, чаєм