Та же проблема и в Черкасской области. Берега реки Рось буквально усеяны мертвой рыбой. И дело тут не только в летней жаре. Экологической катастрофы можно было бы избежать, если бы не человеческий фактор. Какой, знают наши корреспонденты.

Мертвая рыба на берегу. Такое возле Корсуня наблюдается в середине августа каждый год. Александр Хоменко рассказывает, в конце прошлой недели Рось превратилась в настоящий могильник.

"Куча мертвої риби, любой і більшої, і меншої. Біла вся була річка", - говорит Александр Хоменко, житель Корсунь –Шевченковского.

А все из-за того, что в реке нет течения, плюс - цветут водоросли. Такого бы не было, считает активист Олег Собченко, если бы реку не сдерживал целый каскад ГЭС.

"Коли найнижчий рівень води, найнижчий рівень кисню - зупиняють взагалі воду для того, щоб її набрати і скинути потім через турбіни, накопичити і скинути через турбіни і заробити грошей. Замуленість теж впливає, тому що це органіка яка накопичилась десятиліттями вона теж розкладається і гниє", - говорит Олег Собченко, активист.

Две электростанции арендует частное предприятие, которое регулирует уровень воды. Но местные жители говорят, течение здесь наблюдают всего два-три часа в сутки.

Местные экологи уверяют, чтобы не утратить Рось навсегда, в ней должно быть хоть небольшое, но постоянное течение. Вот только арендатор ГЭС на уступки идти не хочет,сетуют чиновники.

"Намагалися зобов'язати, припинити скид води через турбіни, а робити скид води шляхом підняття заставок. Він на сьогоднішній день сказав, що я робити цього не буду", - говорит Василий Клименко, председатель Корсунь-Шевченковской райадминистрации.

Узнать позицию арендатора нам не удалось, на звонки он не отвечает. А вот в госуправлении водных ресурсов реки Рось, которое и должно контролировать работу электростанций, по телефону нам сообщили, вины арендатора не видят. Мало того, уверяют, они вообще ни за что не отвечают.

"Контрольних функцій у мене немає, спостерігача, який буде спостерігать за турбіною тоже немає і не передбачено законодавством України. В Україні зараз ніхто не має права контролювати", - говорит Петр Бабий, начальник басейнового Управления водных ресурсов реки Рось.

По факту гибели рыбы полиция начала уголовное производство. Чтобы выяснить, на самом ли деле ГЭС блокировала течение, следователи попытались получить журнал учета, но их не пустили даже на территорию предприятия.