Умер культовый советский писатель [ Редактировать ]
Советский и российский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Интерфакс.
Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подтвердила информацию о кончине писателя Эдуарда Успенского.
"Дочь Эдуарда Успенского подтвердила юристам "Союзмультфильма", что ее отец скончался", - сообщила "Интерфаксу" Слащева. Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Успенский скончался в Москве на 81 году жизни в доме писателя в "новой" Москве.
Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Получив образование инженера в Московском авиационном институте, Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.
Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.
Напомним, что умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей".
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