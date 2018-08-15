Советский и российский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подтвердила информацию о кончине писателя Эдуарда Успенского.

"Дочь Эдуарда Успенского подтвердила юристам "Союзмультфильма", что ее отец скончался", - сообщила "Интерфаксу" Слащева. Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Успенский скончался в Москве на 81 году жизни в доме писателя в "новой" Москве.

Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Получив образование инженера в Московском авиационном институте, Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им – Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.



Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.

Напомним, что умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей".