Италию всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на 15 августа, в центральной части Италии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, что в Индонезии произошло разрушительное землетрясение.
по теме
Власти Генуи объявили траур по жертвам обрушившегося моста
Мэрия итальянского города Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали до 35 человек.
Трагедия в Генуе: обвал моста унес десятки жизней
Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуя на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находилось много машин. Погибли, как минимум 35 человек, 14 - пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы
Обрушение моста в Италии: погибли 35 человек
Количество погибших при обрушении моста в итальянской Генуе увеличилось до 35 человек
В Генуї обвалився автомобільний міст, загинули 22 особи
Трагедія в італійській Генуї. Там обвалився міст, загинули 22 людини, десятки травмованих. Частина мосту Моранді завдовжки близько ста метрів, якою проходила автомагістраль, упала на залізничні рейки. На цій ділянці зазвичай жвавий рух, тому жертв так багато
Обрушение моста в Италии: появились страшные кадры
На севере Италии во вторник, 14 августа, обрушился мост