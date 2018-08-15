Германия собирается принять до 50 беженцев со спасательного судна Aquarius. Об этом во вторник, 14 августа, заявили представители министерства внутренних дел ФРГ. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер принял решение "исходя из гуманных побуждений".

Ранее во вторник правительство Мальты заявило о готовности принять спасательное судно Aquarius.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 140 беженцев, находящихся на борту, будут распределены между Германией, Францией, Люксембургом, Португалией и Испанией.

Большинство спасенных в Средиземном море мигрантов - жители Сомали и Эритреи.

Отметим, судно организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" несколько дней назад спасло в Средиземном море более 140 мигрантов, около половины из них - несовершеннолетние. Накануне Италия отказала кораблю в доступе к своим портам.

Напомним, что беженцам разрешили забирать семьи в Германию.