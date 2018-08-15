Погода в Украине: синоптики обещают аномальную жару [ Редактировать ]
В среду, 15 августа, в Украине ожидается дождливая погода в западных областях. В восточных и южных регионах температура воздуха днем прогреется до 36° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
По информации синоптиков, дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Ночью столбики термометров покажут 16−22° тепла, днем прогнозируется 23−33°, в южных регионах до 36°. Ветер ожидается северо-восточный и юго-западный 5−10 м/сек.
Погода в Киеве солнечная. Температура воздуха ночью 18−20°, днем 31−33°.
Во Львове в среду синоптики обещают дожди в течение суток. Температура ночью 16−18°, днем 24−26°.
В Одессе завтра солнечно и жарко. Температура воздуха ночью 20−22° тепла, днем 31−33°.
В Днепре в ближайшие сутки солнечно, без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 19−21 тепла°, днем 32−34°.
В Харькове завтра солнечно, возможна облачность. Температура воздуха ночью 18−20°, днем 31−33°.
В Карпатах дожди в течение суток. Температура воздуха ночью 16−19°, днем 24−27° тепла.
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