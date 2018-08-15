Трагедия в Генуе: обвал моста унес десятки жизней

Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуя на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находилось много машин. Погибли, как минимум 35 человек, 14 - пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы