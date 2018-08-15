У Генуї обвалився автомобільний міст, загинули 35 людей [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним.
Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 - із травмами у лікарнях. Щонайменше 12 зникли безвісти.
Серед причин - зношена конструкція моста не витримала через удар блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими.
по теме
Трагедия в Генуе: обвал моста унес десятки жизней
Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуя на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находилось много машин. Погибли, как минимум 35 человек, 14 - пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям
Италию всколыхнуло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на 15 августа, в центральной части Италии.
Власти Генуи объявили траур по жертвам обрушившегося моста
Мэрия итальянского города Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали до 35 человек.
Обрушение моста в Италии: погибли 35 человек
Количество погибших при обрушении моста в итальянской Генуе увеличилось до 35 человек