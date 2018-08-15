Україна вже давно подала списки на обмін

Росіяни Саттаров і Камалов, які брали участь в окупації Криму, а зараз перебувають в київському СІЗО, просять обміняти їх на одного з українських політв'язнів.

Листи заарештованих дипломатичною поштою доправлять в адміністрацію президента РФ, написала на своїй сторінці у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

І наголосила, що Україна вже давно подала списки на обмін, однак від Москви відповіді немає.