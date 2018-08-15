В ночь с пятницы на субботу, 24-25 августа, в связи с празднованием Дня независимости Украины, работа метро и наземного общественного транспорта общего пользования в Киеве будет продлена на два часа. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен.

"Также 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро Майдан Незалежности и Крещатик на улицуИнститутскую", - говорится в сообщении.

Смотрите также, сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости 2018.