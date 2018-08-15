Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий раунд турнира серии Премьер 5 в Цинциннати, обыграв в трех сетах россиянку Светлану Кузнецову 7:6(1), 4:6, 6:4.
Элина уверенно начала матч, вышла вперед 4:1, но дальше проиграла четыре гейма. При счете 5:5 Кузнецова сделала брейк, но Элина не дала подать на сет, реализовала свой брейкпоинт, чтобы перевести игру на тайбрейк. Там из восьми розыгрышей украинка отдала сопернице только один, записав сет в свой актив за 65 минут.
Во втором сете Свитолина вновь вышла вперед 2:0, а затем отдала четыре гейма подряд. Украинка сравняла счет (4:4), но не смогла сделать брейк, а потом отдала свою подачу, проиграв сет.
Со старта решающей партии Свитолина вновь ушла в отрыв с двумя брейками (4:1). Кузнецова один отыграла, но подачу не защитила (5:2). Подать на победу с первой попытки Свитолиной не удалось, но в десятом гейме со второго матчбола украинка оформила путевку в следующий раунд.
Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче Аманда Анисимова – Петра Мартич.
Ранее Свитолина добыла тяжелейшую победу в стартовом поединке Rogers Сup.
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