Київські правоохоронці затримали групу нелегалів, які збиралися вирушити до ЄС. Півсотні жителів республіки Бангладеш очікували на поїздку в орендованих квартирах та хостелі. За 4 тисячі доларів з кожного, їх пообіцяв переправити до Польщі житель Закарпаття.

Організатора та співучасника операції затримали. Поліція з'ясовує, за яких обставин іноземці потрапили до України.

"Правоохоронцями іноземців доставлено до державної міграційної служби в місті Києві для подальшого вирішення їх питання щодо перебування на території України. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за частиною 3 статті 2 ККУ, це незаконне переправлення через державний кордон України. Організатора бізнесу затримано у порядку статті 208 КПУ, йому загрожує до 9 років позбавлення волі", - розповів Олексій Гаврилюк, в. о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві.