Арсенал боєприпасів вилучили на Київщини [ Редактировать ]
Арсенал боєприпасів вилучили у жителя Київщини. Під час трусу в його гаражі правоохоронці виявили гранати, гранатомети, патрони та вибухівку.
Вдома у чоловіка також знайшли зброю - пістолети, підствольні гранатомети та снайперські гвинтівки, які він готував на продаж.
"Наразі особа затримана, вона надає пояснення по суті даного правопорушення. На місці працює вибухотехнічна служба, яка складає всі матеріали, після чого буде проведено ще додаткові обшуки санкціоновані, а особу буде затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального Кодексу України", - розповів Владислав Іщенко, начальник Подільського УП ГУНП у Києві.
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