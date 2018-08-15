У камері засуджених екс-торнадівців провели обшуки [ Редактировать ]
У камері засуджених екс-торнадівців, які минулого тижня влаштували бунт, провели обшуки. Знайшли там прапор зі свастикою, дорогий алкоголь, саморобні бити, а також молотки, ножі, викрутки та мотузки, повідомили в ГПУ.
Там відкрили кримінальне провадження щодо зазіхання на життя правоохоронця.
Двох працівників СІЗО підозрюють у змові з бунтівниками. За допомогу екс-торнадівцям їм загрожує звільнення.
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