На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
І починаємо з останніх новин на сході України. Цієї ночі там загинув український військовий, ще троє - поранені. Попередньої доби бойовики майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.
Цілили з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП. Зі ствольної артилерії російські окупанти обстрілювали захисників Кримського, Гнутового і Водяного.
Вранці противник бив по околицях Новозванівки та Мар'їнки.
по теме
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям
На Донбассе погиб украинский сапер: подробности трагедии
В пятницу, 27 июля, на Донбассе погиб украинский военный Иван Войтенко
Чермарлик та Водяне накрили мінометним вогнем
Попередня доба на Сході минула без втрат серед українських військових. Утім, бойовики й далі обстрілюють позиції армійців. За добу 19 випадків відкриття вогню, двічі - з важкого озброєння. Під ворожі атаки потрапили Кримське, Гнутове, Павлопіль та Широкине
Украина готова к обмену пленными - Геращенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России
В Марьинке на блокпосту погиб мужчина
В наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что видели на блокпостах по обе стороны линии разграничения людей, которые лежали на земле