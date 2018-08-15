14 августа в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Рюмина произошла авария. Автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину, которая переходила вместе с ребенком улицу по пешеходному переходу. Об этом пишет местное издание novosti-n.org.

Lanos поворачивал с улицы Рюмина направо, на проспект, в направлении улицы 8-го Марта. При осуществлении поворота водитель остановился и пропустил трех пешеходов, а вот женщину с ребенком, переходивших проспект чуть дальше, не заметил из-за яркого солнца. Водитель начал движение и толкнул пешехода.

От полученного удара женщина упала на асфальт. Ребенок не пострадал.

Двое прохожих, которые стали свидетелями аварии, подбежали к автомобилю и вытащили из него 64-летнего водителя. Его несколько раз ударили в лицо. Тогда мужчины вытащили из салона авто 65-летнюю жену водителя, которая сидела на переднем сиденье. Женщину также ударили несколько раз и повалили на асфальт. В автомобиле разбили стекло правой задней двери и оторвали зеркало заднего вида.

Полицейским, которые приехали на место ДТП, мужчины объяснили свои действия. Им показалось, что водитель хочет спрятаться, и они таким образом пытались "предотвратить" его отъезда с места аварии.

Пострадавшую в ДТП женщину забрала "скорая". После оказания медицинской помощи ее должны были отпустить домой. У мужчин, которые били водителя и его жену полицейские взяли объяснения и отпустили. Водитель Lanos после оформления ДТП намеревался написать заявление в полицию о хулиганских действиях в отношении себя и своей жены.

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