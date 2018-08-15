Украинцы умирают в ожидании операций по пересадке органов

Право есть, а денег нет. Украинцы, которые нуждаются в пересадке органов, умирают в ожидании операции за границей. Минздрав выполнять свою часть обязательств вроде бы и не отказывается. Но и на финансирование не дает. Жертвами, чьей игры становятся пациенты?