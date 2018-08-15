МОЗ оприлюднив список забруднених зон відпочинку [ Редактировать ]
164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднили на сайті МОЗу.
Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина та Житомирщина - у кожній області по десятку брудних пляжів.
Не рекомендують купатися і на морських узбережжях, приміром курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними.
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