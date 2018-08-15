Астрологи утверждают, что среди 12 знаков зодиака есть 5 самых тяжелых. О людях с непростым характером пишет Delfi.

5 место отходит Козерогам

Козероги - очень тяжелые в общении. Упрямство - их второе "я". Они никогда не будут делать то, чего не хочет их душа. Козероги редко кого уважают, поэтому их круг общения всегда ограниченный. Они не переносят скуку, поэтому окружают себя самыми достойными представителями сильного мира сего. Если вы влюбились в Козерога, то Вам понадобиться море выдержки и терпения.

4 место отходит Водолеям

Водолеи - очень специфичны в общении. Они ценят и уважают только свое мнение, для них нет "ничего такого" в том, чтобы обвинить кого-то, чтобы оправдать себя. Они - целеустремленны, но местами очень деспотичны. Водолеи - умны, но часто эмоции у них берут вверх, и они начинают покидать верный и ранее обдуманный курс движения.

3 место отходит Близнецы

Близнецов кто-то постоянно куда-то ведет. Им сложно усидеть на месте, поэтому им отвели почетное третье место. Они - яркие, болтливые и капризные. В самых сложных моментах - они одевают "маску безразличия" или даже жестокости и покидают "бал" не прощаясь ни с кем. Мнение окружающих для них ничего не значит. У них свой мир фантазии в голове. Близнецы - коварны. Казалось бы, раскусил их, а не тут то было, ты снова в проигрыше. Шах и мат.

2 место отходит Овнам

Овны - крайне импульсивные личности. Они способны за 15 секунд разрушить то, что строили годами, и это касается не только бизнес проектов, но и их отношений. Они всегда правы, а если они не правы, то вы должны признать, что они правы. Такое простое правило существует в их жизни. Если вы влюбились в Овна, то будьте готовы, что мира больше 2 дней в семье не будет, а вот огонь будет воспламеняться постоянно.

1 место захватили Скорпионы

Скорпионы - самые зловещие злодеи во всем царстве. Они всегда владеют тем, чего хотят. Для них нет ничего невозможного. У них очень жестокое отношение к миру, супер эго и мстительный характер. Такой флакон "коварства" выходит. Для них люди - это их собственное имущество, поэтому если вы попали в их сети, то вы навеки в их рабстве. Любой вид отношений с представителями этого знака зодиака грозят тяжелыми последствиями.

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