У вітчизняному МЗС закликали негайно звільнити Олега Сенцова та понад 70 інших заручників Кремля. Сам український режисер, який голодує вже 93 дні, назвав свій стан "передкритичним". Про це він сказав російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка зустрілася із Сенцовим напередодні.

Вона розмовляла з бранцем дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників. Сенцову роблять крапельниці і надають суміш, але від їжі він відмовляється.

"Олег оценивает свое состояние здоровья как предкритическое. То есть это то состояние, после которого наступает критическое состояние, которое уже опасно для жизни. Тюремные врачи не дают пока никаких прогнозов, а голодовку он прекращать не собирается и продолжает настаивать на своем требовании об освобождении украинских политзаключенных", - розповіла Зоя Свєтова, російська правозахисниця, журналіст.