Альпіністи із М'янми збираються підкорити найвищу гору у Середній Азії [ Редактировать ]
Троє альпіністів із М'янми збираються підкорити одну з найнебезпечніших гімалайських вершин. Як триває підготовка до встановлення нового рекорду, дивимося далі.
Це гора Какабо Разі - одна з найвищих вершин Гімалаїв. Підкорити її справа нелегка. Поки що це вдалося лише одного разу, до того ж спроба закінчилась трагічно. Утім, у М'янмі знайшлися троє сміливців, які відважилися підкорити вершину. Спочатку хлопцям доведеться 2 тижні пробиратися крізь спекотні джунгі. А потім лізти на крижані вершини заввишки понад 6 тисяч метрів. Тож альпіністи розуміють, буде важко.
"Не факт, що ми повернемося живими. Тож робимо все можливе, щоб підготуватися як фізично, так і морально", - каже Зо Зін Хін, альпініст.
Аби досягнути мети, хлопці місяцями наполегливо тренуються. Половина успіху - навчитися дихати за критично малої кількості кисню. Друга - мати хороше екіпірування і вправну команду
"Навіть якщо вам 70, ви все ще можете піднятися на вершину Евересту. Головне, мати чим заплатити тим, хто вас туди витягне", - розповідає Пя Фіо Аун, альпініст.
Уже давно точаться суперечки, яка саме гора найвища в Середній Азії. Какабо Разі - головний претендент на першість. Хлопці хочуть піднятися на вершину і виміряти її висоту за допомогою GPS. Якщо гора справді найвища - це стане гордістю для всієї країни.
"Ми хочемо показати, жителі М'янми здатні на рекорди. Коли досягнемо вершини і встановимо там прапор нашої країни", - розповідає Зо Зін Хін, альпініст.
Зараз альпіністи чекають сприятливої погоди. Сходження триватиме 2 місяці. Щоб не допустити трагічного фіналу, хлопців супроводжуватимуть 2 гелікоптери.
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Альпіністи із М'янми збираються підкорити гору Какабо Разі
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