Туреччина бойкотуватиме американську електронну та будівельну продукцію. Це дії у відповідь на запровадження США санкцій проти країни.

13 серпня Білий дім подвоїв мита на алюміній та сталь для Туреччини. В Анкарі назвали обмеження "економічною атакою".

Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара.