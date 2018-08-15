Туреччина бойкотуватиме американську продукцію [ Редактировать ]
Туреччина бойкотуватиме американську електронну та будівельну продукцію. Це дії у відповідь на запровадження США санкцій проти країни.
13 серпня Білий дім подвоїв мита на алюміній та сталь для Туреччини. В Анкарі назвали обмеження "економічною атакою".
Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара.
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