У Генуї оголосили дводенну жалобу за загиблими [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним.
Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 - із травмами у лікарнях. Щонайменше 12 - зникли безвісти.
Серед причин - зношена конструкція не витримала через удар блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими.
по теме
Обрушение моста в Италии: количество жертв растет
Количество погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии увеличилось
У Генуї обвалився автомобільний міст, загинули 35 людей
Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним. Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 - із травмами у лікарнях
Трагедия в Генуе: обвал моста унес десятки жизней
Масштабная трагедия в Италии. В городе Генуя на севере страны обрушился автомобильный мост. В это время на нем и под ним находилось много машин. Погибли, как минимум 35 человек, 14 - пострадали. Цифры не окончательные, ведь спасатели еще разбирают завалы
Смертельне ДТП у Еквадорі: загинули 24 людини
24 людини загинули внаслідок ДТП в Еквадорі. Пасажирський автобус, який прямував до столиці країни Кіто, з'їхав на узбіччя і перекинувся, пошкодивши три будинки. У салоні перебували жителі Венесуели та Колумбії. Що спричинило аварію, достеменно невідомо. За однією з версій - автобус врізався в легковик.
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
За прошедшие сутки противник 46 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз из вооружения, которое запрещено минского договоренностям