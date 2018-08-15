Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним.

Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст. Загинуло 35 людей, 15 - із травмами у лікарнях. Щонайменше 12 - зникли безвісти.

Серед причин - зношена конструкція не витримала через удар блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими.