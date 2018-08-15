У столиці розпочалася перша в Україні одиночна експедиція Дніпром. Український мандрівник Антон Бондаренко на надувному борді з одним веслом у руках планує подолати відстань від Києва до Одеси. Своїм проектом хоче привернути увагу до проблем літніх людей і збиратиме кошти на допомогу подружжю стареньких, які опинились у скруті. Старт подорожі бачила Ольга Клюєва.

"Здесь поместились все мои вещи которые я беру, Благо что сейчас лето набор вещей сейчас минимален".

Пляшки з водою, харчі на тиждень, намет, аптечка та сонячна батарея - ось практично все, що бере із собою мандрівник, щоб подолати понад 800 кілометрів водною поверхнею. Спочатку річкою, а потім морем, стоячи на дуже хиткій конструкції. Надувний човен з веслом може перекинутися від найменшої хвилі.

"Все это будет паковаться вот в такие гермомешки, чтобы все это не намокало", - розповідає Антон Бондаренко, мандрівник.

Маршрут мандрівника пролягатиме через Дніпро, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Це перший в Україні одиночний заплив Дніпром на сапборді. За кожним днем подорожі відчайдухи можна буде спостерігати онлайн.

"Постоянно на своей странице буду выкладывать материал. Люди могут отслеживать, что я ем, что я делаю и о чем думаю", - говорить Антон Бондаренко, мандрівник.

Це не перша благодійна подорож Антона. Нещодавно він за чотирнадцять діб подолав відстань від Чопа до східного кордону України на Луганщині, щоб зібрати кошти на лікування дитини. Цього разу гроші підуть на допомогу літній родині із Запорізької області. Мандрівник каже, що передбачити все в подорожі неможливо, тому навіть приблизно не може розрахувати час, коли саме дістанеться фінішу в Одесі. Там його чекатиме наречена.

"Я знаю, что все будет хорошо и это путешествие еще больше нас сблизит", - розповідає Галина, наречена Антона Бондаренка.

За пересуванням веслувальника на дошці стежитимуть за допомогою GPS-передавача. Якщо Антон Бондаренко, здолає водний шлях до Одеси на сапборді буде зафіксовано рекорд.