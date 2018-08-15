Количество погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии увеличилось до 38 человек. Из них трое – дети. Об этом сообщает Reportage Online.

Спасательные службы Италии заявили, что пять тел еще не опознаны. В настоящее время 16 человек находятся в больницах, из них 12 - в критическом состоянии.

По данным спасателей, всего с моста упало около 30 машин, однако сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли.

Также под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

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