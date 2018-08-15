Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ДиВи Банка (DV Bank). Соответствующее решение принято правлением НБУ сообщает пресс-служба регулятора.

При этом, НБУ отмечает, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

ДиВи Банк - уже пятый банк, который принял такое решение. Нацбанк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банков Финансовый партнер, Апекс-Банк, Промышленно-финансовый банк и Кредит Оптима Банк. Кроме того, в марте 2018 года решение сдать лицензию принял БМ Банк.

По данным НВ, акционерами ДиВи Банка являются Александр Горбачевский (40%), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Отмечается, что в марте 2017 года суд арестовал имущество председателя правления ДиВи Банка Сергея Горбачевского по делу о присвоении 129 млн гривен. А в апреле того же года Печерский райсуд Киева арестовал самого Горбачевског

Ранее мы писали, что гривна обвалилась на межбанке.