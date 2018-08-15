Пенсии в августе: что ждет украинцев [ Редактировать ]
Пенсии за август профинансированы на 55,6% месячной потребности. 14 августа на выплату пенсий направлено 16,7 млрд гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
По данным Фонда, финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.
В июле возникли проблемы с выплатами пенсий. Задержка произошла из-за несвоевременной уплаты единого социального взноса, объяснили в Пенсионном фонде.
Чтобы рассчитаться с пенсионерами, он взял ссуду в Госказначействе. В августе этого сделать не сможет. На счету Госказначейства осталось чуть меньше 2 млрд грн.
Ранее мы писали о том, кому повысят выплаты.
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