Пенсии за август профинансированы на 55,6% месячной потребности. 14 августа на выплату пенсий направлено 16,7 млрд гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

По данным Фонда, финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.

В июле возникли проблемы с выплатами пенсий. Задержка произошла из-за несвоевременной уплаты единого социального взноса, объяснили в Пенсионном фонде.

Чтобы рассчитаться с пенсионерами, он взял ссуду в Госказначействе. В августе этого сделать не сможет. На счету Госказначейства осталось чуть меньше 2 млрд грн.

Ранее мы писали о том, кому повысят выплаты.