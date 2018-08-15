Группа "Океан Эльзы" поставила поклонников перед выбором в новом клипе [ Редактировать ]
В сети появился новый трек группы "Океан Эльзы" под названием "Скільки нас". Что вдохновило музыкантов на ее создание, они не рассказали. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива.
Вместо привычного объяснения сути песни и ее описания, группа предложила каждому лично для себя найти ответ.
Под треком исполнители опубликовали текст песни, и предложили слушателям самим выбрать какой знак поставить в конце фразы "сколько нас" восклицательный и вопросительный.
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