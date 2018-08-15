В сети появился новый трек группы "Океан Эльзы" под названием "Скільки нас". Что вдохновило музыкантов на ее создание, они не рассказали. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива.

Вместо привычного объяснения сути песни и ее описания, группа предложила каждому лично для себя найти ответ.

Под треком исполнители опубликовали текст песни, и предложили слушателям самим выбрать какой знак поставить в конце фразы "сколько нас" восклицательный и вопросительный.

Ранее Лобода представила новый клип.