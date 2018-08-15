Смертельное ДТП "заморозило" Житомирскую трассу (фото) [ Редактировать ]
На Житомирской трассе произошло жуткое ДТП: столкнулись грузовик Volvo с турецкой регистрацией и автомобиль "ВАЗ". Об этом "Информатор" сообщает с места события.
Грузовик, который вез виноград, от удара загорелся и почти полностью сгорел. Авто тушили больше часа. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся. Он гражданин Турции 1967 года.
Водитель легковушки, житель Киева, 1990 года рождения, и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 года рождения, от полученных травм погибли.
На данный момент на месте работает полиция, спасатели и медики. А движение в сторону Житомира сильно затруднено. При этом полоса в сторону Киева свободна.
Ранее мы писали о том, что под Днепром грузовик вспыхнул на ходу.
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