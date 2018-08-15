На Житомирской трассе произошло жуткое ДТП: столкнулись грузовик Volvo с турецкой регистрацией и автомобиль "ВАЗ". Об этом "Информатор" сообщает с места события.

Грузовик, который вез виноград, от удара загорелся и почти полностью сгорел. Авто тушили больше часа. Сам водитель грузовика с места происшествия скрылся. Он гражданин Турции 1967 года.

Водитель легковушки, житель Киева, 1990 года рождения, и его пассажир, житель Черниговской области, 1987 года рождения, от полученных травм погибли.

На данный момент на месте работает полиция, спасатели и медики. А движение в сторону Житомира сильно затруднено. При этом полоса в сторону Киева свободна.

Ранее мы писали о том, что под Днепром грузовик вспыхнул на ходу.