В среду, 15 августа, на столичной Троещине неизвестные открыли огонь. Полиция ввела оперативный план "Перехват", в рамках которого разыскивают четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



Сообщение о стрельбе поступило около 10:30.

В 11:00 полицией Киева был введен оперативный план "Перехват".

Разыскиваются 3 автомобиля серого цвета на литовской регистрации: BMW седан, BMW купе, Toyota Highlander. А также Mercedes-Benz Sprinter белого цвета (номерной знак "АІ 2554 НС") .

На них скрылись вооруженные.

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