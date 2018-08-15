В Киеве прогремели выстрелы: введен план "Перехват" [ Редактировать ]
В среду, 15 августа, на столичной Троещине неизвестные открыли огонь. Полиция ввела оперативный план "Перехват", в рамках которого разыскивают четыре автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщение о стрельбе поступило около 10:30.
В 11:00 полицией Киева был введен оперативный план "Перехват".
Разыскиваются 3 автомобиля серого цвета на литовской регистрации: BMW седан, BMW купе, Toyota Highlander. А также Mercedes-Benz Sprinter белого цвета (номерной знак "АІ 2554 НС") .
На них скрылись вооруженные.
Ранее мы писали о том, что смертельное ДТП "заморозило" Житомирскую трассу.
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