В рамках нових санкцій щодо РФ, США можуть припинити з нею дипломатичні відносини

Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. У разі його ухвалення, американці більше не зможуть купувати російські облігації.

Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків і заморозити їхню власність у Штатах. До списку потрапили, зокрема, Внєшекономбанк, Сбєрбанк, ВТБ та Газпромбанк.

Крім того, в рамках нових санкцій щодо РФ, США можуть припинити з нею дипломатичні відносини. Про це раніше писала The Washington Post із посиланням на власне джерело в Держдепі.