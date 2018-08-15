У США зареєстрували законопроект про нові антиросійські санкції [ Редактировать ]
Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. У разі його ухвалення, американці більше не зможуть купувати російські облігації.
Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків і заморозити їхню власність у Штатах. До списку потрапили, зокрема, Внєшекономбанк, Сбєрбанк, ВТБ та Газпромбанк.
Крім того, в рамках нових санкцій щодо РФ, США можуть припинити з нею дипломатичні відносини. Про це раніше писала The Washington Post із посиланням на власне джерело в Держдепі.
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