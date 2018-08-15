Візит відбудеться під час турне Болтона до Європи та Близького Сходу

На параді до Дня Незалежності буде присутній радник американського президента із питань нацбезпеки Джон Болтон. Про приїзд політика до Києва повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс.

Радник Трампа обговорить українськими високопосадовцями важливі для нацбезпеки питання, але які саме - у Вашингтоні не уточнили.

Візит відбудеться під час турне Болтона до Європи та Близького Сходу. Окрім України, він вирушить до Швейцарії та Ізраїлю.