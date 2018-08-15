Тим часом українські військові провели випробування реактивних систем залпового вогню "Ураган". Вони призначені для ураження ворожої техніки та морських цілей, повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Під час польових тренувань, батарея займала та відходила з вогневих позицій, а також відпрацьовувала роботу по мішенях.

Українські військові впоралися на "відмінно" і готові до бойових завдань, розповіли у командуванні.