На параді до Дня Незалежності буде присутній радник президента США

На параді до Дня Незалежності буде присутній радник американського президента із питань нацбезпеки Джон Болтон. Про приїзд політика до Києва повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Радник Трампа обговорить українськими високопосадовцями важливі для нацбезпеки питання, але які саме - у Вашингтоні не уточнили