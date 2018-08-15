"Ми - це Україна": одеські нацгвардійці започаткували челендж [ Редактировать ]
Ми - це Україна! - челендж під такою назвою започаткували одеські нацгвардійці. Акцію присвятили Дню незалежності України.
130 військовослужбовців Південного оперативно-територіального об'єднання вишикувалися на плацу і утворили напис "Ми - це Україна".
Бійці кажуть, хочуть згуртувати людей і показати, що ми всі - одне ціле. Естафету хлопці передали своїм побратимам із Західного об'єднання Нацгвардії.
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