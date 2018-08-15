МЗС закликає Росію звільнити 70 українських заручників Кремля [ Редактировать ]
Негайно звільнити 70 українських заручників Кремля, у тому числі і Олега Сенцова в черговий раз закликали Росію у вітчизняному МЗС.
Сам український режисер, який голодує вже 94 дні, назвав свій стан "передкритичним". Про це він сказав російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка зустрілася із Сенцовим напередодні. Вона розмовляла з бранцем дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників.
Сенцову ставлять крапельниці і надають поживну суміш, але від їжі він відмовляється. Місцеві медики жодних прогнозів щодо стану здоров'я політв'язня не роблять. Але кажуть, що його внутрішні органи можуть відмовити будь-якої миті.
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