Негайно звільнити 70 українських заручників Кремля, у тому числі і Олега Сенцова в черговий раз закликали Росію у вітчизняному МЗС.

Сам український режисер, який голодує вже 94 дні, назвав свій стан "передкритичним". Про це він сказав російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка зустрілася із Сенцовим напередодні. Вона розмовляла з бранцем дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників.

Сенцову ставлять крапельниці і надають поживну суміш, але від їжі він відмовляється. Місцеві медики жодних прогнозів щодо стану здоров'я політв'язня не роблять. Але кажуть, що його внутрішні органи можуть відмовити будь-якої миті.