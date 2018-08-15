США закликали Росію припинити перешкоджання судноплавству в Азовському морі [ Редактировать ]
Росія намагається розхитати Україну через Азовське море. Такої думки у Держдепі США. Перепони міжнародному транспортному судноплавству з боку Федерації там називають -"черговими спробами дестабілізувати ситуацію в Україні", повідомляє "Голос Америки".
У Держдепі закликали Москву негайно припинити такі дії.
Нагадаю, в останні місяці, після завершення спорудження Керченського мосту, росіяни почали затримувати кораблі, які прямують в порти Бердянська і Маріуполя. Західні експерти застерігають, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, аби цьому перешкодити.
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