Росія намагається розхитати Україну через Азовське море. Такої думки у Держдепі США. Перепони міжнародному транспортному судноплавству з боку Федерації там називають -"черговими спробами дестабілізувати ситуацію в Україні", повідомляє "Голос Америки".

У Держдепі закликали Москву негайно припинити такі дії.

Нагадаю, в останні місяці, після завершення спорудження Керченського мосту, росіяни почали затримувати кораблі, які прямують в порти Бердянська і Маріуполя. Західні експерти застерігають, що Росія наблизилася до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, аби цьому перешкодити.