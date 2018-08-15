Розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі обговорили голови МЗС України та Німеччини. Гайко Маас у телефонній розмові з Павлом Клімкіним наголосив, що офіційний Берлін й далі працюватиме над врегулюванням ситуації на Сході України, повідомила прес-служба МЗС Німеччини.

До речі, ця розмова відбулася напередодні зустрічі Ангели Меркель та Путіна, запланованої на 18 серпня в резиденції Мезеберг.

Обидві сторони вже підтвердили, що говоритимуть про конфлікт в Україні, будівництво "Північного потоку-2" та нові санкції США проти Росії.