МЗС України та Німеччини обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі [ Редактировать ]
Розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі обговорили голови МЗС України та Німеччини. Гайко Маас у телефонній розмові з Павлом Клімкіним наголосив, що офіційний Берлін й далі працюватиме над врегулюванням ситуації на Сході України, повідомила прес-служба МЗС Німеччини.
До речі, ця розмова відбулася напередодні зустрічі Ангели Меркель та Путіна, запланованої на 18 серпня в резиденції Мезеберг.
Обидві сторони вже підтвердили, що говоритимуть про конфлікт в Україні, будівництво "Північного потоку-2" та нові санкції США проти Росії.
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