Аудит публичных закупок, проведенный Счетной палатой, показал, что за красивой пиар-картинкой ProZorro работает незаконно созданная система публичных закупок, которая цинично обирает государство.



Об этом идет речь в расследовании "Обозревателя" под названием "Коммерческая монополия ProZorro или почему Украина теряет 500 млн грн в год на закупках".



В конце июля 2018 года Счетная палата Украины опубликовала на своем веб-сайте Решение № 13-1 от 31.05.18 года "О рассмотрении Отчета о результатах анализа состояния публичных (государственных) закупок в 2017 году".

Выводы аудиторов и заинтересовали журналистов.



"Согласно данным аудита Счетной палаты, самые крупные потери госбюджета кроются в заработках администраторов электронных площадок. Номинально их сегодня аккредитовано 24, но реально действующих всего шесть. Остальные 18 электронный площадок фиктивные: просто вносят абонентскую плату, но деятельности не осуществляют. Возможно, таким образом шестеро участников пытаются создать видимость жесткой конкуренции в отрасли. Самое же интересное, что перечисленные компании в 2017 году хорошо заработали на участниках электронных торгов. "…у середньому суб’єкти господарювання - адміністратори електронних майданчиків, які брали участь у електронних закупівлях, мали отримати від учасників електронних торгів у 2017 році понад 473 269, 83 тис. гривень…", - отмечают аудиторы Счетной палаты.

"Плюс к этому Большая Шестерка получила прибыль от предоставления платных услуг участникам торгов, которые не входят в базовый пакет оператора. Стоимость таких услуг договорная и находится вне контроля государственных органов. Таким образом, можно смело предположить, что из-за наличия негосударственных электронных площадок в сфере публичных закупок, в 2017 году госбюджет потерял более 500 млн. грн доходов. В целом по итогам 2016-2017 гг. можно говорить о недополучении бюджетом около 1 млрд. грн доходов и обогащении указанных коммерческих структур на указанную сумму", - пишет "Обозреватель".



Вместе с подсчетом потерь для государственного бюджета, в отчете Счетной палате предоставлены также ряд рекомендаций в связи с выявленными нарушениями. Среди них, например, - проверка Государственной фискальной службы ГП "Прозорро" на предмет полноты уплаты налогов и сборов, проверка Антимонопольного комитета о возможной монополизации украинского рынка электронных площадок в сфере публичных закупок.



"Очевидно, в нынешнем виде система ProZorro существовать не может. Ее необходимо довести до ума. Во-первых, следует передать саму систему из управления ГП "Прозорро" уполномоченному органу по закупкам, то есть Минэкономразвитию. Как того требует Закон "О публичных закупках". Во-вторых, вместо частных электронных площадок следует создать несколько государственных. У частных площадок не понятный функционал и завышенная стоимость услуг. Тогда минимум 500 млн. грн в год будет идти не в частный карман, а в госбюджет. В-третьих, руководству Минэкономразвития следует рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Министерства, по вине которых были допущены многочисленные нарушения законов Украины "О публичных закупках" и "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах". По сути, следует передать "большой привет" Максиму Нефедову, который в Министерстве курирует ProZorro. Похоже, он подставил не только своего непосредственного шефа первого вице-премьера Степана Кубива, но и премьера Владимира Гройсмана. Также компетентным органам следует проверить, не было ли у г-на Нефедова коррупционного интереса в существовании такой системы закупок, где госбюджет не зарабатывает ни копейки", - перечисляет автор материала.