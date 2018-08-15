МОЗ оприлюднив список небезпечних пляжів України [ Редактировать ]
164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднили на сайті МОЗу.
Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина та Житомирщина - у кожній області по десятку брудних пляжів.
Не рекомендують купатися і на морських узбережжях, приміром курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними.
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МОЗ оприлюднив список забруднених зон відпочинку
164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку - оприлюднили на сайті МОЗу. Найбільше таких у Києві та області.
164 українських пляжів визнали небезпечними для здоров'я
164 українських пляжі небезпечні для здоров'я. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднять на сайті МОЗу. Найбільше таких - у Києві та області
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