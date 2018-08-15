164 українських пляжі небезпечні для людей. Такого висновку дійшли в Міністерстві охорони здоров'я, після досліджень води у річках, озерах і ставках. Повний список забруднених зон відпочинку оприлюднили на сайті МОЗу.

Найбільше таких у Києві та області. Серед лідерів антирейтингу також Рівненщина, Полтавщина, Вінниччина та Житомирщина - у кожній області по десятку брудних пляжів.

Не рекомендують купатися і на морських узбережжях, приміром курорти Затоки, Чорноморська і Маріуполя теж визнали небезпечними.