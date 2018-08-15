ОБСЕ зафиксировала на Донбассе похоронный фургон [ Редактировать ]
Наблюдательная миссия ОБСЕ заметила похоронный фургон, который пересекал российско-украинскую границу на Донбассе. Об этом говорится в недельном отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.
Так, 7 августа в 9:38 наблюдательная миссия на пограничном пункте Донецк наблюдала за фургоном ритуальных услуг с надписью "Похоронные услуги" на русском языке и с украинскими номерными знаками.
В фургоне были замечены два человека.
В этот же день в 12:19 тот же фургон возвращался через пограничный пункт пропуска в направлении Украины.
Ранее мы писали о том, что ОБСЕ зафиксировала у боевиков новое оружие.
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