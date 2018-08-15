Міністерство закордонних справ України закликало українців, які проживають в Генуї чи поблизу міста, повідомити про себе рідним.

Нагадаю, напередодні там обвалився автомобільний міст, на якому були більше 30 автівок. Число жертв зросло до 38, 9 людей - у тяжкому стані. Щонайменше 12 зникли безвісти.

Основною причиною аварії вважають зношення споруди, яка не витримала удару блискавки під час зливи. Мерія Генуї оголосила дводенну жалобу за загиблими.