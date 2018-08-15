Туреччина значно підвищила мита на товари зі США. Указ підписав президент країни Реджеп Ердоган. Збір на американський тютюн підвищився на 60, на автівки - на 120, а на алкоголь - на 140 відсотків.

Також турки бойкотуватимуть американську електронну та будівельну продукцію. Це відповідь на запровадження США санкцій проти Туреччини.

13 серпня Білий дім подвоїв мита на алюміній та сталь для країни. В Анкарі це назвали "економічною атакою". Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара.