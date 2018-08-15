Туреччина підвищила мита на товари зі США [ Редактировать ]
Туреччина значно підвищила мита на товари зі США. Указ підписав президент країни Реджеп Ердоган. Збір на американський тютюн підвищився на 60, на автівки - на 120, а на алкоголь - на 140 відсотків.
Також турки бойкотуватимуть американську електронну та будівельну продукцію. Це відповідь на запровадження США санкцій проти Туреччини.
13 серпня Білий дім подвоїв мита на алюміній та сталь для країни. В Анкарі це назвали "економічною атакою". Турецька ліра продовжує знецінюватися, втративши з початку року майже половину своєї вартості проти долара.
по теме
Туреччина бойкотуватиме американську продукцію
Туреччина бойкотуватиме американську електронну та будівельну продукцію. Це дії у відповідь на запровадження США санкцій проти країни. 13 серпня Білий дім подвоїв мита на алюміній та сталь для Туреччини
Турция резко отреагировала на санкции США
Министерство иностранных дел Турции выразило протест против объявленного Минфином США решения
США ввели санкции против министров Турции
США ввели санкции против министра внутренних дел Турции
У США зареєстрували законопроект про нові антиросійські санкції
Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. У разі його ухвалення, американці більше не зможуть купувати російські облігації. Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків і заморозити їхню власність у Штатах
Конгрес США опублікував законопроект про нові антиросійські санкції
Конгрес США опублікував текст законопроекту про нові антиросійські санкції. У разі його ухвалення, американці більше не зможуть купувати російські облігації. Також сенатори пропонують заборонити операції з низкою найбільших російських банків