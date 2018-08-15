NASA загубила свій марсохід. Після пилової бурі на Марсі апарат не змогли знайти. Піщаний буревій почався у червні і за цей час сягнув планетарного масштабу.

Марсохід замело шаром пилу. Його перевели у кризовий режим. Пристрій працює на сонячних батареях. Поки доступ до світла перекритий, він не здатний накопичити достатньо енергії, щоб вийти на зв'язок.

Утім, фахівці NASA переконані, буря скоро вщухне і марсохід таки знайдуть.