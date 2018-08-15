У Вірменії заборонили пластикові пакети [ Редактировать ]
У Вірменії почали забороняти пластикові пакети. Першим містом, яке обрало шлях збереження довкілля став Талін. За новою екологічною програмою, містянам роздаватимуть багаторазові торбинки з тканини.
Влада країни сподівається, що згодом, пластикові пакети зможуть прибрати з ужитку всієї Вірменії.
Як відомо, обмеження на одноразові пластикові торбинки вже запровадили у Франції, Бельгії, Китаї, а також у кількох американських штатах, зокрема на Гаваях та у Каліфорнії.
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