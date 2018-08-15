Театр маріонеток просто неба створив мешканець Житомира. Ляльки, одяг та музичні інструменти майстер виготовляє власноруч. А потім, свої творіння демонструє містянам. На одній такій виставі побувала Іванна Ілліна.

"Ну вот эта кукла весит 7 килограмм, я ее в основном держу на вытянутых руках. По началу, болела спина очень сильно. Сейчас уже привык, по началу здесь артриты были на руках, от того, что нагрузка большая".

Фіму лялькар Сергій Соловйов виготовляв майже два роки. У колекції майстра така маріонетка лише одна, тому вважає її особливою. Від усіх інших вона відрізняється не лише вагою, а й кількістю рухливих частин тіла.

"Есть 2 куклы в Европе такой системы это в Бельгии у Алекса Йорганса примерно такая и вот у меня. У них очень богатая мимика лица, у этих кукол и это движутся рука полностью, все пальцы работают", - каже Сергій Соловйов, лялькар.

Власноруч створювати маріонетки Сергій почав кілька років тому. Спершу демонстрував творіння друзям, а пізніше й місцевим жителям.

"Знаю багато видів театрів і я вперше столкнулась, що у нас в Житомирі, в нашому місті є цей театр. Дуже хороший, я б навіть пропонувала б те, щоб цей театр їздив по дитячих садочках, у школах", - каже Борислава Романівна, жителька Житомира.

Керувати такою лялькою непросто, розповідає Сергій. Адже для того, аби навчитись це робити правильно потрібні роки.

"Мастерство кукловода заключается в том, что бы оставаясь на виду, управляя марионеткой становится невидимым, где-то месяца полтора сначала кукла тебя учит ею управлять. То есть я начинаю исследовать перед зеркалом, что эта кукла может делать. Потом уже ставлю номер перед зеркалом, а потом уже выходишь и делаешь это на зрителя", - каже Сергій Соловйов, лялькар.

Нині любов Сергія до маріонеток переросла у справжнє мистецтво. На вулиці міста чоловік виходить чи не щодня з різними героями. У Житомирі лялькар створив власний вуличний театр просто неба. Втім, каже, з виставами виїздить і за межі України.

"Этот маленький театр марионеток путешествует по Украине, по Европе, а в ближайшем времени это Азия", - каже Сергій Соловйов, лялькар.

Цьогоріч лялькар поїде на Чемпіонат світу з маріонеток до Таїланду. Якщо отримає нагороду, сподівається нарешті відкрити власну майстерню.