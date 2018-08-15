На острове Ибица в свой день рождения умер 24-летний турист. Об этом пишет The Daily Star.

Молодой человек с компанией находился в курортном городе Сан-Антонио-Абад. В честь праздника он решил прыгнуть со скалы, однако ударился головой о камни.

В итоге друзьям пришлось вытягивать его из воды. Прибывшие на место спасатели не смогли откачать британца.

Сообщается, что смерть наступила в результате остановки сердца.

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